В Татарстане произошел пожар на несанкционированной свалке ТБО

В Нижнекамском районе Татарстана пламя вспыхнуло на несанкционированной свалке ТБО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о пожаре в 2 км от села Прости поступил в пятницу днем. Тление мусора охватило площадь в 1,5 тыс. «квадратов». К ликвидации пожара были привлечены 14 человек. На место инцидента также прибыли сотрудники Росприроднадзора и выдвижная лаборатория Закамского ТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ.