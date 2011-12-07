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В Татарстане произошел пожар на несанкционированной свалке ТБО

Площадь возгорания достигала 1,5 тыс. квадратных метров.
В Нижнекамском районе Татарстана пламя вспыхнуло на несанкционированной свалке ТБО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Сигнал о пожаре в 2 км от села Прости поступил в пятницу днем. Тление мусора охватило площадь в 1,5 тыс. «квадратов». К ликвидации пожара были привлечены 14 человек. На место инцидента также прибыли сотрудники Росприроднадзора и выдвижная лаборатория Закамского ТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
КВ
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