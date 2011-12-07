В Татарстане скутерист лоб в лоб столкнулся с автомобилем

В Заинском районе Татарстана в пятницу вечером произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 34-летний мужчина, управляя скутером без прав и мотошлема, лоб в лоб столкнулся с «двенадцатой». В результате аварии скутерист получил смертельные травмы.