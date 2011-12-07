Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Верхнеуслонском районе РТ мужчина украл пачку сигарет, угрожая кирпичом

Полицейские задержали подозреваемого.
24 сентября в Верхнеуслонском районе Татарстана был ограблен продуктовый магазин, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Женщина-продавец рассказала полицейским, что в торговую точку зашел мужчина и, угрожая кирпичом, похитил пачку сигарет. Подобное происходило не в первый раз – гражданин ранее уже заходил в магазин и с угрозами требовал отдать ему бутылку водки или сигареты. Отметим, что мужчина был судим за убийство, поэтому продавец выполняла его требования. Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего гражданина, который имеет 5 судимостей.
КВ
Лента новостей