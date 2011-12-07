Зиля Валеева о присвоении имени аэропорту Казань: «Оно должно вызывать отклик в сердцах»

Директор ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник “Казанский Кремль”» Зиля Валеева в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» отметила важность проекта «Великие имена России» в вопросах сохранения истории.«Сейчас у нас есть много известных, раскрученных имен, однако почти все они не проверены историей. А вот обращение к подлинным героям, кто доказал свой подвиг, это очень важно. Попытка связать аэропорт с великим именем превратит его из технического узла в более приятное пространство. Имя великого человека привязывает аэропорт к стране и ее истории», — подчеркнула Зиля Валеева.В качестве примера директор музея-заповедника привела аэропорты имени Де Голля и Ататюрка. По мнению Зили Валеевой, у Татарстана было много героев, чьи заслуги позволяют назвать аэропорт в их честь.«Самое главное — подойти к выбору ответственно. Это имя должно быть общенационального масштаба, известным не только людям, проживающим на этой территории. Оно должно вызывать одинаковый отклик в сердцах людей. Имя Мусы Джалиля не нуждается в представлении. В этом году объявлен Год Толстого и Марджани. И имя Шигабутдина Марджани сейчас очень актуально. Я с почтением отношусь ко всем, кто есть в списке. В ноября нам придется сделать нелегкий, очень ответственный выбор», — отметила директор музея-заповедника.Кроме того, Зиля Валеева полагает, что присвоение воздушному причалу имени вызовет интерес у тех, кто раньше не сталкивался с заслугами этого героя, и пассажиры, которые прилетают в аэропорт из других регионов и стран, захотят больше узнать о том, чьим именем будет назван аэропорт.