Для чего казанским собакам бирка на ухе?

Что означают эти ярлычки, «КВ» пояснил директор ООО «Зооцентр» Руслан Ахметшин. Именно эта компания выиграла тендер на отлов бездомных животных в Казани.

— Ушные бирки — особый знак, обозначающий, что данное животное стерилизовано, привито от бешенства, обработано от насекомых и отпущено обратно в привычную среду обитания, — рассказал Руслан Рустемович. — Итоговая стоимость всех этих процедур — примерно 3 тысячи рублей. Деньги выделяются из муниципального бюджета.

До недавнего времени в РФ производился отстрел беспризорных животных. Таким варварским способом регулировалось поголовье четвероногих бродяг. Помимо прочего, отстрел способствовал уничтожению больных и социально опасных особей. В декабре 2018 года в нашей стране приняли закон об ответственном обращении с животными. Действующие положения документа запрещают истребление кошек, собак и других безнадзорных зверей.

— Первые дворняжки с бирками появились в России около 5 лет назад, — рассказывает Ахметшин. — На ярлычке указан порядковый номер животного, сведения о котором заносятся в общегородскую базу данных.

Процедура пирсинга ушей абсолютно безболезненна. Ее проводят в момент стерилизации, когда четвероногий спит под общим наркозом. Место прокола обрабатывают антисептиками, так же как и постоперационные швы. Чаще всего у казанских собак можно увидеть бирку желтого цвета. Хотя иногда встречаются и другого цвета. Ведь с хвостатыми беспризорниками работает не только «Зооцентр», но также волонтеры и частные приюты. На самом деле принципиальной разницы между ярлычками нет. Прежде всего маркировка нужна для того, чтобы не ловить одного и того же лохматого друга дважды.

— Животные живут у нас 20 дней. На этот период мы обеспечиваем их едой и кровом, — поделился Руслан Ахметшин. — Щенков иногда забирают волонтеры, ищут для них хозяев и дом. А вот взрослые собаки практически никому не нужны. Им приходится возвращаться на улицу.

Встречаются собаки, у которых нет проблем со здоровьем, но они чересчур агрессивны для того, чтобы вернуться в городское пространство. Такие вынуждены оставаться в приюте пожизненно. То, насколько животное опасно для человека, определяют сотрудники «Зооцентра». На содержание каждой собаки государство предоставляет по 108 рублей в день. Если на следующий год тендер на отлов животных выиграет другая организация, пожизненные обитатели приюта будут переданы ей на попечение. Изувеченные и нежизнеспособные четвероногие должны быть усыплены.

— Но мы боремся за жизнь каждого подопечного, — признается Руслан Рустемович. — В случае, когда у животного есть хотя бы минимальный шанс на спасение, передаем его в реабилитационный центр.

К сожалению, повторная вакцинация маркированных питомцев не проводится: эта мера не предусмотрена законодательством. И уже через год, когда действие прививки от бешенства закончится, собаки станут такими же опасными, как и те, что не проходили процедуру первичной вакцинации.