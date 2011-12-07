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Для чего казанским собакам бирка на ухе?

Пожалуй, в любом городе есть бродячие собаки. Имеются они и в Казани, причем встречаются и с биркой на ухе. Мы решили узнать, для чего псам такие «клипсы».

Что означают эти ярлычки, «КВ» пояснил директор ООО «Зооцентр» Руслан Ахметшин. Именно эта компания выиграла тендер на отлов бездомных животных в Казани.

— Ушные бирки — особый знак, обозначающий, что данное животное стерилизовано, привито от бешенства, обработано от насекомых и отпущено обратно в привычную среду обитания, — рассказал Руслан Рустемович. — Итоговая стоимость всех этих процедур — примерно 3 тысячи рублей. Деньги выделяются из муниципального бюджета.

До недавнего времени в РФ производился отстрел беспризорных животных. Таким варварским способом регулировалось поголовье четвероногих бродяг. Помимо прочего, отстрел способствовал уничтожению больных и социально опасных особей. В декабре 2018 года в нашей стране приняли закон об ответственном обращении с животными. Действующие положения документа запрещают истребление кошек, собак и других безнадзорных зверей.

— Первые дворняжки с бирками появились в России около 5 лет назад, — рассказывает Ахметшин. — На ярлычке указан порядковый номер животного, сведения о котором заносятся в общегородскую базу данных. 

Процедура пирсинга ушей абсолютно безболезненна. Ее проводят в момент стерилизации, когда четвероногий спит под общим наркозом. Место прокола обрабатывают антисептиками, так же как и постоперационные швы. Чаще всего у казанских собак можно увидеть бирку желтого цвета. Хотя иногда встречаются и другого цвета. Ведь с хвостатыми беспризорниками работает не только «Зооцентр», но также волонтеры и частные приюты. На самом деле принципиальной разницы между ярлычками нет. Прежде всего маркировка нужна для того, чтобы не ловить одного и того же лохматого друга дважды.

— Животные живут у нас 20 дней. На этот период мы обеспечиваем их едой и кровом, — поделился Руслан Ахметшин. — Щенков иногда забирают волонтеры, ищут для них хозяев и дом. А вот взрослые собаки практически никому не нужны. Им приходится возвращаться на улицу.

Встречаются собаки, у которых нет проблем со здоровьем, но они чересчур агрессивны для того, чтобы вернуться в городское пространство. Такие вынуждены оставаться в приюте пожизненно. То, насколько животное опасно для человека, определяют сотрудники «Зооцентра». На содержание каждой собаки государство предоставляет по 108 рублей в день. Если на следующий год тендер на отлов животных выиграет другая организация, пожизненные обитатели приюта будут переданы ей на попечение. Изувеченные и нежизнеспособные четвероногие должны быть усыплены.

— Но мы боремся за жизнь каждого подопечного, — признается Руслан Рустемович. — В случае, когда у животного есть хотя бы минимальный шанс на спасение, передаем его в реабилитационный центр.

К сожалению, повторная вакцинация маркированных питомцев не проводится: эта мера не предусмотрена законодательством. И уже через год, когда действие прививки от бешенства закончится, собаки станут такими же опасными, как и те, что не проходили процедуру первичной вакцинации.

КВ
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