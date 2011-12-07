История республики в черно-белых фотоснимках

Известный татарстанский фотограф Рамиль Галиев воссоздал историю республики и ее столицы 80 - 90-х годов прошлого века, вместив ее в черно-белые снимки. Диапазон тем широк: нелегкий труд сельчан, свадьба в речном порту, дамский зал в обычной парикмахерской, шахматный турнир с юным Гатой Камским, празднование Сабантуя.

Экспозиция привлекает внимание посетителей. Люди останавливаются возле мобильных стендов, с интересом вглядываясь в изображения, где запечатлено ставшее историей прошлое.

- В памяти всплывают давно забытые образы, - признается женщина средних лет. - Мы дети другой эпохи. Знаем, что такое телефонные будки, автоматы с газировкой и дисковые телефонные аппараты… Спасибо фотографу за приятные воспоминания.

- Сюда нужно приходить вместе с детьми, - говорит молодая особа, гуляющая вдоль стендов с мальчиком лет 5 - 6. - Пусть посмотрят, как жили их родители, бабушки-дедушки. Думаю, выставка поможет найти взаимопонимание между представителями разного возраста и сохранить связь поколений.

Кстати, выставка будет работать до 16 ноября. Вход свободный, приглашаются все желающие.