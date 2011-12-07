Казанцы должны оплатить более 3 млрд имущественных налогов

До 1 декабря казанцы должны заплатить более 3 млрд имущественных налогов, уточнил замруководителя исполкома столицы РТ Радик Шафигуллин.

«Плановые назначения на текущий год по имущественным налогам составляют 3 млрд 41 млн рублей, в том числе транспортный налог — 1,658 млрд, налог на имущество физлиц — 975 млн и земельный налог 408 млн рублей», — уточнил спикер.

На данный момент уплачено налогов на 870 млн рублей, что составляет 29% от общей суммы.

Напомним, налог на имущество физлиц и земельный налог идут в бюджет Казани, транспортный налог — в бюджет Татарстана.