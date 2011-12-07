Минниханов пригласил участников Дубайского инвестфорума в Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил видеоприветствие участникам Дубайского ежегодного инвестиционного форума (AIM), сообщает пресс-служба главы РТ.

«В нашей республике для инвесторов действует эффективная инфраструктура: особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарки, промышленные парки, бизнес-инкубаторы, технополисы», — отметил Минниханов.

Он также отметил, что в республике для бизнеса созданы различные налоговые, таможенные и коммерческие льготы. Инвесторы в Татарстане обеспечены кадрами, мощной сырьевой базой и удобной инфраструктурой, заметил президент республики.

Минниханов также поблагодарил организаторов форума за возможность передать свое приветствие.

Напомним, в этом году из-за пандемии форум проходит в онлайн-формате. Основная тема форума: «Переосмысление экономики: переход к цифровому, стабильному и устойчивому будущему».