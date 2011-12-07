На переселение в Татарстан соотечественников из-за рубежа выделят 1,1 млн рублей

В Татарстане в будущем году раздел бюджета «Национальная экономика» составит 56,2 млрд рублей. Как сообщила заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова в ходе заседания Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, 1,1 млн из этих средств будет направлен на реализацию мероприятий, связанных с добровольным переселением в Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом.

Также 969 млн рублей будут направлены на содействие занятости татарстанцев в рамках подраздела «Общеэкономические вопросы»