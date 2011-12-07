Начался прием заявок на XI Всероссийский конкурс для журналистов «Панацея»

Начался прим заявок на XI Всероссийский конкурс для журналистов «Панацея», сообщают организаторы.

«Задача конкурса — содействовать повышению качества профессиональной деятельности журналистов в области укрепления общественного здоровья, появлению циклов публицистических и информационных материалов, а также развитию социальных проектов с участием СМИ, ориентировать молодежь при выборе профессии медика на гуманистические идеалы и морально-нравственные основы великих предшественников», — отмечается в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, НКО, выпускающие собственные издания.

На конкурс можно представить работы, опубликованные в период с 1 сентября 2019 года по 31 октября 2020 года. Всего в конкурсе представлено пять номинаций: «Местная больница», «Белый халат», «Люди в беде», «Здоровье в твоих руках», «Нет социальным болезням».

Конкурсные материалы принимаются до 1 декабря 2020 года по адресу: 125009, город Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой «конкурс «Панацея»).