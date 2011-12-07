Татарстанцам расскажут об изменениях по имущественным налогам с 2021 года

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22 октября специалисты УФНС по РТ расскажут татарстанцам об изменениях по имущественным налогам с 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе вебинара будут разобраны следующие темы: по каким налогам не нужно подавать декларации и можно ли воспользоваться правом на льготы, а также о том, по какому принципу налоговая служба начисляет земельный и транспортный налоги организаций.
Начало вебинара в 10.00.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Вопросы по теме вебинара можно отправить на почту: g.kayumova.r1600@nalog.ru до 20 октября.