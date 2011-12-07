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В Нурлате хотят установить стелу в честь журналистов всех времен

В создании эскиза новой стелы будут участвовать местные жители.

В Нурлате планируют установить стелу в честь журналистов всех времен. С такой инициативой выступила руководитель «Нурлат-информ» Резеда Гиняева, идею поддержал глава района Алмаз Ахметшин.

Сейчас идет работа над созданием эскиза стелы. Памятник планируют установить в севере на ул. Салимжанова. Предполагается, что стела будет подарком к юбилею районных СМИ — 20-летие отметит Нурлатское ТВ и 90 лет исполняется газете «Дуслык».

В сообщении уточняется, что в создании эскиза стелы могут поучаствовать жители города.

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