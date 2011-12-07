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Власти Казани утвердят правила землепользования и застройки города до конца 2020 года

Общественные слушания по документу пройдут в следующем месяце.

Власти Казани до конца 2020 года планируют утвердить правила землепользования и застройки города, сообщил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров в ходе делового понедельника.

«Новые правила землепользования и застройки, сохраняя преемственность старым, все же поднимают качество местной градостроительной документации на качественно новый уровень. Они не только будут тесно увязаны с новым Генпланом, но и отвечать законодательству, которое значительно изменилось за последние годы», — отметил спикер.

С 2014 года институт Генплана Москвы работает над градостроительными документами Казани. Последним этапом стала разработка проекта Правил землепользования и застройки.

«Главные требования к этим документам — это точность и недвусмысленность. Они должны стать рабочим инструментом как для городской администрации, исполнительного комитета, так и для собственников и инвесторов», — отметил Кадыров.

Он также уточнил, что общественные слушания по проекту пройдут в ноябре в онлайн-формате.

КВ
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