Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Жительниц Татарстана проконсультировали на тему охраны труда

Горячая линия была организована женщинами-депутатами.

В Казани силами женщин-депутатов, входящих в объединение «Мэрхэмэт – Милосердие», была проведена горячая линия об охране труда женщин «Женское внимание». Свои вопросы депутатам могли задать жительницы Татарстана.

Обратившиеся на горячую линию получили консультации о дополнительных мерах соцподдержки, связанных с безработицей, выросшей на фоне затянувшейся пандемии.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Татьяна Ларионова отметила, что в Татарстане с начала пандемии число безработных увеличилось в шесть раз. При этом ей было отмечено большое количество открытых в республике вакансий, а также тот факт, что службы занятости работают в дистанционном режиме.

КВ
Лента новостей