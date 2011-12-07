Жительниц Татарстана проконсультировали на тему охраны труда

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В Казани силами женщин-депутатов, входящих в объединение «Мэрхэмэт – Милосердие», была проведена горячая линия об охране труда женщин «Женское внимание». Свои вопросы депутатам могли задать жительницы Татарстана.
Обратившиеся на горячую линию получили консультации о дополнительных мерах соцподдержки, связанных с безработицей, выросшей на фоне затянувшейся пандемии.
Заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Татьяна Ларионова отметила, что в Татарстане с начала пандемии число безработных увеличилось в шесть раз. При этом ей было отмечено большое количество открытых в республике вакансий, а также тот факт, что службы занятости работают в дистанционном режиме.