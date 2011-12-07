Жительниц Татарстана проконсультировали на тему охраны труда

В Казани силами женщин-депутатов, входящих в объединение «Мэрхэмэт – Милосердие», была проведена горячая линия об охране труда женщин «Женское внимание». Свои вопросы депутатам могли задать жительницы Татарстана.

Обратившиеся на горячую линию получили консультации о дополнительных мерах соцподдержки, связанных с безработицей, выросшей на фоне затянувшейся пандемии.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Татьяна Ларионова отметила, что в Татарстане с начала пандемии число безработных увеличилось в шесть раз. При этом ей было отмечено большое количество открытых в республике вакансий, а также тот факт, что службы занятости работают в дистанционном режиме.