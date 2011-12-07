Артистов Татарстана приглашают к участию в фестивале «Гринландия» имени Иосифа Кобзона

Исполнителей авторской песни из Татарстана приглашают к участию в заочном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь», который проходит в рамках всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И. Д. Кобзона. Об этом сообщают организаторы конкурса.Заочный конкурс является традиционной частью большого фестивального движения «Гринландия», ежегодно собирающего на берегу реки Быстрицы более 200 тыс. человек.С каждым годом не только растет количество участников, но и расширяется их география. Так, в прошлом году на суд жюри было представлено 2620 поэтических и музыкальных работ более чем из 60 регионов страны. Также в конкурсе приняли участие соотечественники из Беларуси, Казахстана, Молдовы, Канады, Германии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.На протяжении нескольких лет лучших авторов, которые выступали на главной сцене фестиваля, отбирал Иосиф Кобзон. В течение последних десяти лет певец был сопредседателем оргкомитета, входил в жюри заочного конкурса, дважды, в 2015 и 2016 годах, выступал на «Гринландии» с большими сольными концертами.Принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. Возраст не ограничен. Заявки на участие принимаются с 12 ноября по 20 апреля 2019 года. Финалисты будут объявлены 31 мая 2019 года.Победителей конкурса «Я люблю тебя, жизнь» пригласят на XXVII всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», который пройдет с 19 по 21 июля 2019 года в Кировской области на берегу реки Быстрица.