ГИБДД Казани выйдет в рейд на водителей автобусов

Госавтоинспекция Казани выйдет в рейд на водителей автобусов, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.«Очередное мероприятие пройдет во вторник, 20 ноября, с 16.00 до 19.00 часов. Сплошным проверкам подвергнутся автобусы, которые осуществляют регулярные или "заказные" пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам», – уточнили в городской Госавтоинспекции.Особое внимание инспекторы уделят соблюдению режима труда и отдыха у водителей, проверят соблюдение правил перевозки пассажиров, наличие у водителей документов, а также осмотрят автобусы на предмет технических неисправностей.Под пристальным вниманием инспекторов дорожного движения окажутся водители, которые неоднократно привлекались к ответственности, не соблюдали правила перевозки пассажиров, а также управляли автобусом без документов.