Призерам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» вручили награды

Напомним, что первый этап соревнований проходил с 14 по 16 ноября. И вот 17 ноября в МЦК - Казанском техникуме информационных технологий и связи были вручены первые комплекты медалей.- Сегодня никто не должен чувствовать себя проигравшим, - подчеркнул в приветственном слове первый заместитель министра информатизации и связи РТ Дмитрий Вандюков. - Потому что с вами останутся те положительные эмоции, которые вы приобрели на соревнованиях. С вами останутся те навыки, знания, которые вы здесь получили. Победителям - успехов на российском чемпионате!На данном этапе соревновались более тысячи молодых профессионалов и юниоров. Борьба развернулась на трех городских площадках - в международном выставочном центре «Казань-Экспо», Казанском строительном колледже и Казанском техникуме информационных технологий и связи.- Отдельное спасибо экспертам и всем тем, кто готовил наших конкурсантов к этому чемпионату. Уважаемые конкурсанты, вы большие молодцы, что достойно прошли все задания, модули, - отметила заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Лиана Саетова.В числе победителей был и 15-летний Рустам Муртазин. Он взял золотую медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование - юниоры».- С детства душа лежала к компьютерам, сетям. Хочу связать свою карьеру с этой компетенцией, поэтому решил поучаствовать в региональном чемпионате. Между нами развернулась плотная борьба. Но недели подготовки, бессонные ночи дали результат, - рассказал юный чемпион.А ученица школы №42 Регина Тазова стала лучшей среди юниоров в компетенции «Преподавание в младших классах».- Я часто задумывалась о выборе профессии, и мне в голову пришла мысль попробовать себя в преподавании, - вспоминает Регина. - Около месяца шла подготовка к чемпионату. Соревнования состояли из трех модулей. Нужно было создать персональный сайт учителя, затем разработать внеклассное мероприятие и обучающий интерактив. Все готовились, трудились. Каждая минута была очень волнительной, особенно когда выходишь на внеклассное занятие, где показываешь свою работу на протяжении месяца. Очень рада, что смогла победить.С 21 по 23 ноября пройдет второй этап чемпионата, в ходе которого будут определены победители по 4 компетенциям. Завершатся региональные соревнования 7 декабря, когда будут подведены итоги по оставшимся компетенциям. По результатам регионального чемпионата будет сформирована сборная Татарстана, которой предстоит принять участие в национальном чемпионате профмастерства.