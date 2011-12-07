С 2014 года в РТ привлечено более миллиарда рублей в развитие местных территорий

История программы самообложения в Республике Татарстан началась в 2013 году. На каждый собранный рубль селян в Татарстане выделяется 4 рубля из бюджета республики на реализацию тех проектов, за которые в рамках референдума раз в год проголосуют сами жители этого поселения. Для определения ключевых вопросов и суммы самообложения проходят встречи жителей с администрацией и депутатами поселения.С 2014 года татарстанцы смогли привлечь более миллиарда рублей в развитие местных территорий. Только по итогам самообложения в 2017 году граждане собрали 203,5 млн рублей и получили поддержку из республиканского бюджета в размере 835,6 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ».Собираемость средств в 2017 году составила 86,9% против 75,1% в 2014-м.Например, в селе Печищи Верхнеуслонского района референдум проходит в третий раз. За счет средств самообложения были решены проблемы с водоснабжением, теперь жители села хотят наладить освещение улиц.Глава Печищинского сельского поселения Леонтий Яковлев пояснил, что без поддержки жителей они бы не смогли решить проблему с водой, а благодаря сегодняшнему референдуму решается вопрос и с освещением улиц. Сумма самообложения в этом году у них небольшая - 150 рублей с человека.Жители села Столбище Лаишевского района собирают по 500 рублей. «Деньги пойдут в первую очередь на благоустройство дорог - это основной вопрос. Собираем по 500 рублей - с учетом поддержки государства это получается внушительная сумма. Вопрос о том, на что потратить деньги, мы рассматривали на заседаниях депутатов на основании обращений граждан. Люди сами определили, на что они хотят, чтобы деньги были потрачены», - поделился глава Столбищенского сельского поселения Владимир Михеев. Участие жителей Татарстана в референдуме по самообложению является практическим воплощением тех принципов демократии, которые прописаны в Конституциях РФ и РТ. Такое мнение высказал завкафедрой конфликтологии института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ профессор Андрей Большаков.При этом он напомнил о важности участия государства в процессе самообложения. Господдержка, которая предполагает софинансирование вложенных гражданами средств по принципу «4 к 1», создает надежную основу для доверия населения. Референдум по самообложению в Республике Татарстан подразумевает взаимную ответственность за развитие территорий между их жителями и региональными властями, отметил завкафедрой государственного, муниципального управления и социологии, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ профессор Андрей Тузиков.«Ведь предложение какое - вложите рубль, а регион вложит в этот проект еще четыре. То есть это такое софинансирование, а соответственно, разделение ответственности. Так что эта идея проверенная и вполне функционирующая», - сказал Андрей Тузиков.