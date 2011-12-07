Скорость движения на участках трассы «Казань – Набережные Челны» увеличат до 110 км/ч

Скорость движения на безопасных участках трассы «Казань – Набережные Челны» может быть увеличена до 110 км/ч, заявил в ходе правительственного часа министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. Его слова приводит официальный сайт Государственного Совета РТ. Министр подчеркнул, что это будет возможно при положительном решении ГИБДД. Также он отметил, что данную работу планируется вести поэтапно.