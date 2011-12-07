Татарстанские приставы с начала года взыскали 2,5 млрд рублей

2 млрд 521 млн рублей долгов по фискальным платежам вернули в бюджет за 10 месяцев этого года татарстанские судебные приставы, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Данная категория платежей состоит из: налогов, сборов, административных штрафов, госпошлины. Для взимания долгов судебные приставы применяют широкий спектр принудительных мер.