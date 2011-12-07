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Татарстанские приставы с начала года взыскали 2,5 млрд рублей

Долги взысканы по фискальным платежам.
2 млрд 521 млн рублей долгов по фискальным платежам вернули в бюджет за 10 месяцев этого года татарстанские судебные приставы, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Данная категория платежей состоит из: налогов, сборов, административных штрафов, госпошлины. Для взимания долгов судебные приставы применяют широкий спектр принудительных мер.
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