22 ноября, в четверг, в Набережных Челнах пройдет ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба Минтруда РТ. Мероприятие начнется в 10:00 в ДК «КАМАЗ». В ней примут участие представители 14 предприятий. Горожанам будут предложены варианты трудоустройства по таким профессиям, как: директор магазина, инженер, техник, ведущий бухгалтер, товаровед, заведующий складом, мастер участка, водитель автомобиля, повар, кондитер и др.