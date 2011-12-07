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В четверг в Набережных Челнах пройдет ярмарка вакансий

В ней примут участие представители 14 предприятий.
22 ноября, в четверг, в Набережных Челнах пройдет ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба Минтруда РТ. Мероприятие начнется в 10:00 в ДК «КАМАЗ». В ней примут участие представители 14 предприятий. Горожанам будут предложены варианты трудоустройства по таким профессиям, как: директор магазина, инженер, техник, ведущий бухгалтер, товаровед, заведующий складом, мастер участка, водитель автомобиля, повар, кондитер и др.
КВ
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