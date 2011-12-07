Житель Казани сделал предложение возлюбленной необычным способом

В Казани местный житель сделал предложение возлюбленной необычным способом, сообщают пользователи социальных сетей. Мужчина составил сердце из нескольких легковых автомобилей. Это произошло на площадке у Центра семьи «Казан». Девушка на такое предложение руки и сердца ответила согласием.