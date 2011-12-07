Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончался митрополит Казанский

Минниханов распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон.

На 74 году жизни скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Эту информацию подтвердила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Известно, что митрополит умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. К соболезнованиям в связи с его кончиной присоединился Президент РТ Рустам Минниханов. По словам Галимовой, чтобы достойно проводить в последний путь Феофана, он уже распорядился провести всю необходимую работу по организации похорон. 

КВ
Лента новостей