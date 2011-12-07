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По инициативе МЧС РТ почти в 40 тыс. домов бесплатно установили пожарные извещатели

Эта программа коснулась неблагополучных и многодетных семей, инвалидов, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

В Татарстане по инициативе республиканского управления МЧС в рамках профилактических мер, направленных на сохранение жизни и здоровья жителей республики, бесплатно установили пожарные извещатели.  

Программу поддержал Президент РТ Рустам Минниханов. Она коснулась неблагополучных и многодетных семей, инвалидов, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечается, всего что за четыре года в республике было оборудовано 153 804 датчика дыма в 39 939 домовладений.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ, до конца года планируется оснастить ими ещё 1 267 домов пенсионеров.

КВ
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