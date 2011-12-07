В Алькеевском районе выявлены фиктивные муниципальные договоры

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель начальника Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики - заведующий отделом антикоррупционного мониторинга Рустам Гаязов и глава Алькеевского муниципального района РТ Александр Никошин.

- Татарстан является одним из лидеров по вопросам противодействия коррупции, - подчеркнул Рустам Гаязов. - В эту работу большой вклад вносят правоохранительные органы. Республика первой в России приняла закон о противодействии коррупции. Наше отличие от многих регионов - наличие экспертной группы, которая работает при комиссии по координации работы по противодействию коррупции, возглавляемой Президентом Рустамом Миннихановым.

Рустам Гаязов отметил, что за время существования экспертной группы ею работой были охвачены 67 министерств, ведомств и муниципальных районов республики. В 2020 году специалисты работали в Дрожжановском, Алькеевском и Атнинском районах.

- Есть ряд недостатков, которые, к сожалению, были выявлены, - рассказал Рустам Гаязов. - Это правонарушения со стороны должностных лиц и руководителей органов местного самоуправления, которые имеют признаки нарушений при заключении муниципальных контрактов, распоряжении социальными выплатами на строительство и приобретение жилья. Были выявлены случаи завышения объемов выполненных работ по договорам, которые заключали органы местного самоуправления. Коррупционные риски выявлены в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, природоохранного законодательства.

Так, в Базарных Матаках местный исполком в течение нескольких лет заключал договоры с предпринимателями на благоустройство и уборку снега. При этом работы исполнялись муниципальными работниками.

- То есть работы осуществлялись сотрудниками, а деньги перечислялись дальше, - пояснил Рустам Гаязов.

Как рассказал Александр Никошин, в Алькеевском районе функционируют две комиссии, регулирующие вопросы по профилактике коррупционных проявлений в органах муниципального самоуправления.

- Ежегодно все муниципальные служащие согласно федеральному закону о противодействии коррупции сдают справки о своих доходах, расходах, имущественных обязательствах, - рассказал Александр Никошин. - В сентябре в Алькеевском районе осуществляла свою деятельность республиканская экспертная группа по противодействию коррупции.

Эксперты выявили факт нахождения на балансе муниципального района 14 автомобилей, только 7 из которых находятся в исправном состоянии. Остальная техника будет списана и отправлена на металлом.