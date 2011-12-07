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В РТ оштрафовали 16 рыбаков за выход на лед, толщина которого еще не достигла 7 см

Каждый рыбак был оштрафован на сумму от полутора до двух тысяч рублей.

В ГУ МЧС России по РТ предупредили любителей порыбачить о наказании за выход на тонкий лед.

По информации пресс-службы ведомства, на места скопления рыбаков для измерения толщины льда прибыли инспекторы ГИМС. Изучив водоемы, они сообщили, что в этом году зимнюю рыбалку придется перенести. Почти во всех случаях толщина не достигала безопасных для человека 7 сантиметров. После каждого из 16 рыбаков оштрафовали на сумму от полутора до двух тысяч рублей.

КВ
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