В Татарстане в пяти вузах есть нарушения «антиковидных» правил

В пяти татарстанских вузах найдены нарушения «антиковидных» мер, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«За эту неделю мы посмотрели 11 вузов и четыре филиала в районах — это Челны и Нижнекамск. Нарушения выявлены в пяти вузах, что составляет 33% от общего числа проверенных учреждений», — отметила Авдонина.

В вузах отсутствовали антисептики и фильтры на входе. В аудиториях неправильная рассадка, студенты ходят без масок, уточнила Авдонина.

Ведомство продолжает проверять учебные заведения республики. На следующей неделе специалисты ведомства проверят колледжи, техникумы и училища.