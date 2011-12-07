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В Татарстане в пяти вузах есть нарушения «антиковидных» правил

За неделю Роспотребнадзор проверил 11 вузов и четыре филиала в республике.

В пяти татарстанских вузах найдены нарушения «антиковидных» мер, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«За эту неделю мы посмотрели 11 вузов и четыре филиала в районах — это Челны и Нижнекамск. Нарушения выявлены в пяти вузах, что составляет 33% от общего числа проверенных учреждений», — отметила Авдонина.

В вузах отсутствовали антисептики и фильтры на входе. В аудиториях неправильная рассадка, студенты ходят без масок, уточнила Авдонина.

Ведомство продолжает проверять учебные заведения республики. На следующей неделе специалисты ведомства проверят колледжи, техникумы и училища. 

КВ
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