Жаворонков: Бесплатные лекарства для лечения COVID-19 получили уже 500 татарстанцев

Замглавы здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, что бесплатные лекарства для лечения COVID-19 получили уже 500 татарстанцев.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра отметил, что препараты от новой коронавирусной инфекции получили 103 казанца и еще 455 пациентов по всей республике.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что амбулаторно лечащимся от COVID-19 татарстанцам бесплатно предоставят лекарства. В РТ уже поступили 10 из 12 лекарственных препаратов, на которые были заключены контракты на 132 млн рублей.

Замглавы Минздрава РТ Фарида Яркаева объяснила, что для их получения данные больного заносятся в специальный регистр, после чего врач может выписать электронный рецепт, а волонтёр – осуществить доставку в течение 24 часов. Передача лекарств фиксируется фотоотчетом.