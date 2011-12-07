135 тысяч маленьких казанцев получат к Новому году сладкие подарки от мэрии

26 декабря в Казанской Ратуше состоится новогодний бал-маскарад от имени мэра города. На праздник приглашены более 700 детей, которые показали хорошие результаты в учебе и творчестве, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.В Казани для 135 тысяч младшеклассников и воспитанников детских садов подготовлены сладкие подарки. Подарки получат также дети-инвалиды, находящиеся на домашнем обучении, и дети из многодетных семей в возрасте от 3 до 6 лет. Из городского бюджета выделено более 20 млн рублей, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. В эти дни в нашем городе проходит благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». До 24 декабря на елке в здании исполкома Казани, а также в соцсетях комитета по делам детей и молодежи можно будет выбрать открытку от детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей и исполнить желание, написанное в ней.