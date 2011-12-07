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Челнинец едва не сгорел в автомобиле

Машина вспыхнула в результате ДТП.
18 декабря на проспекте Чулман, что в Набережных Челнах, произошло ДТП, в котором пострадал 50-летний мужчина. В результате столкновения вспыхнул автомобиль KIA. Водитель сумел выбраться из салона, однако сразу упал на асфальт. С отравлением угарным газом и травмой головы его увезла скорая помощь. Огонь на приборной панели удалось оперативно потушить, пишут «Челнинские известия».
КВ
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