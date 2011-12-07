Если банк вдруг заблокировал вашу карту

О том, как не остаться без средств к существованию во время поездки, «КВ» беседуют с юристом Еленой Федотовой.- Елена Николаевна, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» некоторые банки стали требовать подтверждения переводов с карты на карту. Самые большие проблемы возникают у тех, кто отправляется в путешествие за границу. Банки карты блокируют, требуя позвонить в колл-центр и объяснить оператору, почему деньги были сняты в нетипичном месте. Что делать в таком случае?- Чтобы исключить блокировку, вы можете еще до отпуска связаться с банком и сообщить оператору о том, куда и когда едете. Если этого сделать не смогли и банк все же заблокировал карту, то звоните оператору. После проверки владельца карты счет вам разблокируют.- В таком случае можно ли требовать от банка возмещения морального вреда?- Право требовать возмещения морального вреда у вас есть согласно Закону РФ «О защите прав потребителей». На потребителя, действующего в своих личных интересах, не связанных с предпринимательской деятельностью, распространяются положения статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», устанавливающей обязанность по возмещению морального вреда, причиненного потребителю вследствие нарушения исполнителем договора. При удовлетворении судом его требований, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.Конечно, банк будет при этом заявлять, что действовал в ваших интересах согласно пункту 12 статьи 7 названного закона. Но приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.- Кто и как определяет размер компенсации морального вреда?- Вы вправе оценить самостоятельно размер морального вреда, который подлежит возмещению. Причем суд может снизить размер компенсации, даже если признает обоснованность требований по его взысканию.- На какой срок банк имеет право блокировать карту?- Это зависит от того, будут ли вами представлены документы для того, чтобы банк карту разблокировал. Если намерением банка было защитить самого клиента от мошеннических действий, то на два дня.- Если мне не удалось связаться с банком, смогу ли я вернуть доступ к управлению денежными средствами?- Да, вам необходимо написать в банк заявление о разблокировке карты и приложить все запрашиваемые документы. Если понимаете, что не успеваете предоставить банку документы в установленный срок, то вправе уведомить банк об этом и попросить больше времени, мотивируя необходимость продления срока.- Какие именно документы может запросить банк для восстановления доступа к счету?- Банк может запросить документы, подтверждающие, что платеж экономически обоснован и не направлен на отмывание денег и помощь терроризму. Например, договор, выписки из других кредитных организаций (список открытый).- Но, может, лучше каким-то образом предотвратить блокировку банковской карты?- Если вы знаете, что будете платить из необычного места (другого города, страны), то можете позвонить оператору и заранее сообщить об этом, чтобы сотрудники учреждения сделали соответствующую пометку в своих документах и не блокировали карту.- Как повлияет блокировка карты на мои дальнейшие отношения с банком?- Блокировка карты никак не повлияет на ваши отношения с банком.