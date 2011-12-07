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Государственные природные заказники получили 16 автомобилей

Вручение ключей прошло сегодня утром.
Дирекции Государственных природных заказников РТ получили 16 новых автомобилей. Вручение прошло в Государственном комитете РТ по биологическим ресурсам. Ключи от Chevrolet Niva представителям заказников передал руководитель Комитета. Также он выразил благодарность за работу и пожелал удачи, сообщает пресс-служба Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам.
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