Хрупкий волшебный Дед Мороз

Удивительно, но в нашей семье до сих пор сохранились фигуры Деда Мороза и его внучки Снегурочки, сделанные из бумаги и ваты. Сейчас этим фигуркам больше 65 лет!Помню, в детстве мы всегда наряжали елку с дедушкой - такая в нашей семье была традиция! И конечно же, под елочку обязательно ставили Деда Мороза со Снегурочкой. Нам строго-настрого запрещали трогать их руками, ведь они были очень хрупкими, но мы тогда этого не понимали. И улучив момент, с братом прощупывали мешочек Деда Мороза и пытались разгадать, что же спрятано в его мешке и как там помещаются наши новогодние подарки.Я свято верила, что в новогоднюю ночь происходит волшебство и наши подарки из мешка Деда Мороза увеличиваются до настоящих размеров. Считала Деда Мороза волшебником и всегда разговаривала с ним под елочкой, загадывая желания.Повзрослев, узнала, что с этим Дедушкой Морозом выросли не только мы с братом. Наша мама, будучи маленькой, тоже пыталась угадать, что спрятано в его мешке.Сейчас у меня двое детей, которым 11 и 8 лет. И они тоже свято верят в Деда Мороза. А наши реликвии мы бережно храним и, как прежде, каждый год ставим под елочку.Ксения Завалишина, Казань