Накануне новогодних праздников из Казани запустят дополнительные автобусы в несколько городов

Дополнительные рейсы будут организованы с автовокзала «Восточный» накануне новогодних праздников, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Увеличат количество рейсов в Набережные Челны и Пермь. В период с 29 по 31 декабря автобусы в Набережные Челны будут отправляться каждые два часа. В Пермь дополнительные рейсы организованы 30 декабря в 18:30 и 31 декабря в 08:00, а время в пути составит около 12 часов.