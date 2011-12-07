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Накануне новогодних праздников из Казани запустят дополнительные автобусы в несколько городов

Рейсы отправляются с автовокзала «Восточный».
Дополнительные рейсы будут организованы с автовокзала «Восточный» накануне новогодних праздников, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Увеличат количество рейсов в Набережные Челны и Пермь. В период с 29 по 31 декабря автобусы в Набережные Челны будут отправляться каждые два часа. В Пермь дополнительные рейсы организованы 30 декабря в 18:30 и 31 декабря в 08:00, а время в пути составит около 12 часов.
КВ
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