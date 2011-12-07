Сколько стоит Дед Мороз с поросенком?

Но если в советские времена им мог стать сосед в красном халате с бородой из ваты и коробкой грильяжа, то нынешних детей этим не удивишь. А вот появление настоящего Деда Мороза всегда создает в доме новогоднее настроение.У тех, кто решил устроить праздник своим детям, есть для этого несколько вариантов.1. БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ (до 500 рублей). Самые бюджетные поздравления - дистанционные. Вариантов много: от простого письма до именного видеопоздравления. Цены за письмо от Деда Мороза варьируются от 99 до 300 рублей, примерно столько же стоит поздравление по телефону. Технологии тоже не стоят на месте: звонок в Skype, WhatsApp или специально записанное видеопоздравление длительностью 3 - 7 минут обойдутся вам чуть дороже (300 - 500 рублей).Дедушке можно позвонить и по бесплатному номеру, и ребенку ответит довольно реалистичный автоответчик с выверенными паузами для ответов и стихотворения.Рамазан, 5 лет: Раньше Дед Мороз приходил ко мне каждый год. Но мама сказала, что я уже взрослый, а он приходит только к малышам. Потому теперь Дед Мороз оставляет мне подарки под елочкой. Еще он кладет записки, один раз даже на английском языке от Санта-Клауса, брата нашего Деда Мороза.2. КЛАССИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (от 500 до 2500 рублей). Никакие технологии, конечно же, не сравнятся с радостью от встречи с настоящим, живым Дедом Морозом! Вариантов здесь гораздо больше: можно поискать актера через знакомых или на просторах интернета, обратиться в агентство или вспомнить детскую мечту и самому облачиться в шубу и валенки. Аренда костюма на сутки - от 500 рублей. Но стоит помнить, чем ближе к празднику, тем меньше доступных вариантов, так что лучше поторопиться. Нанять частника можно за сумму от 600 рублей (средняя цена 1000 - 1500), в то время как цена агентств начинается от 1200 рублей и может доходить до 5000 рублей в новогоднюю ночь.Однако у агентств есть и свои преимущества: большинство из них гарантируют 100-процентную трезвость и пунктуальность Деда Мороза (судя по всему, это две самые распространенные проблемы среди частников). А на сайте можно посмотреть программу поздравления, фотографии и отзывы. Программы стандартные: приход Деда Мороза со Снегурочкой, стихи, песенки или танцы, вручение подарков и фото на память.Виктория, 42 года: Когда младшей дочке было 2 года, мы решили пригласить Деда Мороза. Договорились через знакомых и не прогадали: костюм был очень красивый, длинная борода, а сам актер высокий, с низким голосом. Мы были довольны, а вот дочка испугалась и расплакалась, даже подарки не помогли. Больше так не рисковали, стали просто передавать подарки. А вот сын с радостью ждал прихода Деда Мороза, за неделю начинал готовиться.3. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (от 3000 рублей). Есть предложения и поинтереснее: Дед Мороз может прийти не один, а с мини-пигом - миниатюрным поросенком, символом наступающего года. Стоит такое удовольствие от 4 - 5 тысяч рублей (около 2500 рублей за Деда и почти столько же за поросенка). За дополнительную плату к компании может присоединиться и символ уходящего года в виде огненно-рыжей цирковой собаки, выполняющей трюки под музыку.Другой экстремальный вариант - альпинист Дед Мороз. За 3000 рублей (в новогоднюю ночь цена поднимается до 10000 рублей) к вам в окно постучится седобородый старец (промышленный альпинист со стажем), вручит детишкам подарки и проведет все полагающиеся ритуалы.Булат, Дед Мороз со стажем: Сейчас удивить ребенка сложнее. Ребятишки с малых лет получают кучу информации из планшетов и быстро привыкают ко всему новому. Приходится придумывать необычные поздравления, сюрпризы, а к каждому ребенку - свой подход. Если Дед Мороз придет к ним с балкона, это уже будет действительно новогодний праздник!