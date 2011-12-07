Студотряды Татарстана отпраздновали свое 55-летие

Татарстан также является регионом с одной из наиболее продолжительных и богатых историй движения СТО - в минувший вторник в Казанской Ратуше прошли торжественные мероприятия, посвященные его 55-летию в республике. Поздравить ветеранов СТО и его действующих участников прибыли заместитель премьер-министра РТ, председатель межведомственного координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов в РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова и другие.Небольшой экскурс в историю СТО в Татарстане провел руководитель Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Министерства по делам молодежи РТ Василий Ислаев. Старт движению в республике был дан в 1963 году. С тех пор третий трудовой семестр прошли десятки тысяч юношей и девушек, отметившихся своей деятельностью на таких крупных татарстанских и всесоюзных стройках, как «КАМАЗ», «Оргсинтез», «Теплоконтроль», БАМ, Заинская ГРЭС и многие другие. В 90-е СТО пережили не лучшие времена, однако с начала 2000-х началось своеобразное перерождение движения. Более 10 тысяч татарстанских ребят ежегодно принимают участие в крупных стройках, среди которых объекты Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани, космодрома «Восточный», АЭС «Мирный атом».- Студенческие трудовые отряды - это особый дух, особая позитивная энергия, особенное отношение к жизни, - прокомментировала Лейла Фазлеева. - Вы вместе работаете и трудитесь, вы вместе познаете жизнь. И главное, студотряд - это особая дружба людей, связь которых передается из поколения в поколение. В республике уже сформировались СТО, которые носят характер династий. Я также имею отношение к СТО, чем очень горжусь. Хочу передать слова благодарности Президента РТ Рустама Минниханова, который сказал: «Поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать все начинания, связанные со студотрядами».