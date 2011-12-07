Татарстан вошел в число регионов «зеленой зоны» по ОСАГО

Средняя выплата по ОСАГО в этом регионе сократилась на целых 31%, до 61,4 тысяч рублей. При этом общероссийский показатель уменьшился лишь на 8%, до почти 73 тысяч рублей.Частота страховых случаев по «автогражданке» в Татарстане по итогам 9 месяцев составила 5,6%, а годом ранее была равна 6,9%. В среднем по стране частота страховых случаев снизилась с 5,8% до 5,1%.Отношение судебных выплат к несудебным в Татарстане сократилось с 13,6% до 11,3%. Отношение судебных расходов к сумме основного требования увеличилось с 54% до 86%. При этом уровень выплат с учетом расходов на ведение дел (РВД) упал со 109% до 69%.«Мы рады, что ситуация с ОСАГО в Татарстане выравнивается. Улучшение в том числе и этих показателей дало нам возможность заменить Татарстан на Приморский край в перечне регионов действия системы «Единый агент». Проблемы доступности ОСАГО на территории республики носят все менее выраженный характер. К тому же, в ходе реформы по либерализации ОСАГО автовладельцы из Татарстана скорее всего смогут получить скидку на полисы «автогражданки», так как этот регион входит в «зеленую зону» нашего рейтинга», - отметил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.«Большинство автолюбителей поддерживают отказ от госрегулирования тарифов ОСАГО и уверены, что это снизит стоимость полиса для добросовестных автовладельцев. Почти 2/3 считает, что сейчас безаварийные водители платят за аварийных. Либерализация тарифов в ОСАГО поможет определять точную стоимость ОСАГО индивидуально, то есть риски будут распределяться не на всех автовладельцев России, а рассчитываться для каждого водителя», - заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Реформу по либерализации ОСАГО планируется начать в ближайшее время. Главная цель реформы — это защита прав потребителей и, в первую очередь, добросовестных автовладельцев. В частности, планируется установить справедливую цену полиса ОСАГО для всех водителей, используя принцип индивидуального подхода к каждому автовладельцу.На первом этапе предполагается расширить тарифный коридор на 20% вверх и вниз, а также изменить систему начисления двух коэффициентов. Вместо четырех значений коэффициента «возраст-стаж» будет введено 58 градаций, которые помогут максимально точно и справедливо определить стоимость полиса «автогражданки». Также будет реформирован коэффициент «бонус-малус»: водитель будет получать только одно значение этого коэффициента один раз в год, что в разы упростит заключение договоров страхования автогражданской ответственности.На втором и третьем этапе законопроектом Минфина РФ предполагается поэтапное исключение коэффициента мощности и территориального коэффициента при расчете стоимости полиса в 2019-2020 годах и одновременное постепенное дальнейшее расширение тарифного коридора на 30-40% вверх и вниз. Планируется, что полная либерализация тарифов в ОСАГО будет возможна после 2021 года.