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Минниханов: При проведении новогодних мероприятий должны соблюдаться антиковидные меры

Глава республики отметил, что праздники – не повод расслабляться.

При проведении предновогодних и новогодних мероприятий санитарно-эпидемиологические правила должны строго соблюдаться, отметил президент РТ Рустам Минниханов в ходе субботнего совещания.

«У нас будет много гостей, туристов, и это большая ответственность. Все объекты гостеприимства также должны соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора», — уточнил глава республики.

Он также отметил, что в Татарстане ситуация с коронавирусом сложная, но контролируемая. Все необходимые медикаменты и коечный фонд — в достатке.

Нельзя расслабляться в новогодние праздники, предостерег Минниханов.

Напомним, власти РТ не стали запрещать проведение новогодних корпоративов. Их проведение допустимо при соблюдении строгих антиковидных мер. Также продолжают работать музеи, отели и другие туристические объекты. Ресторанам и кафе разрешено работать в новогоднюю ночь до 3 часов утра.

КВ
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