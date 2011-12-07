Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Водитель междугороднего автобуса в РТ высадил подростка прямо на трассе

Оказалось, что водителю не захотелось заезжать в город, поскольку туда едут недостаточно пассажиров.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о проверке информации на высадку подростка из автобуса прямо на трассе.

О ситуации стало известно из социальных сетей. Там житель Казани рассказал о том, как посадил своего братишку на рейсовый автобус до Елабуги, но добираться до конечного пункта тому пришлось самостоятельно. Оказалось, что водителю маршрута не захотелось заезжать в город, поскольку туда едут недостаточно пассажиров. Поэтому он отдал 100 рублей и оставил ребенка на середине пути.

К счастью, с подростком ничего не произошло, его забрали. Однако теперь прокуратура проверит соблюдение требований об организации междугородних перевозок пассажиров, пишет ИА «Татар-информ».

КВ
Лента новостей