Водитель междугороднего автобуса в РТ высадил подростка прямо на трассе

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о проверке информации на высадку подростка из автобуса прямо на трассе.

О ситуации стало известно из социальных сетей. Там житель Казани рассказал о том, как посадил своего братишку на рейсовый автобус до Елабуги, но добираться до конечного пункта тому пришлось самостоятельно. Оказалось, что водителю маршрута не захотелось заезжать в город, поскольку туда едут недостаточно пассажиров. Поэтому он отдал 100 рублей и оставил ребенка на середине пути.

К счастью, с подростком ничего не произошло, его забрали. Однако теперь прокуратура проверит соблюдение требований об организации междугородних перевозок пассажиров, пишет ИА «Татар-информ».