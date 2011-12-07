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6 изданий «Татмедиа» попали в Топ-20 «Медиалогии»

Падение рейтинга показали издания «Бизнес Онлайн», Inkazan, Kazanfirst, Prokazan и Chelny-biz.
Сразу шесть изданий «Татмедиа» попали в Топ-20 «Медиалогии» по итогам 2018 года. Самым цитируемым СМИ Татарстана по итогам года признано ИА «Татар-информ», а наибольший рост показал телеканал «Татарстан 24», который поднялся в рейтинге сразу на 14 позиций.Рейтинг системы «Медиалогия» построен на электронной базе, включающей около 48,4 тыс. наиболее влиятельных источников. Это ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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