Дэвид Хоуи: Уверен, что предстоящий чемпионат WorldSkills в Казани пройдет без сучка и задоринки

Исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи уверен, что предстоящий чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет «без сучка и задоринки». Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».«Уверен, что предстоящий чемпионат пройдет без сучка и задоринки. Надеемся, что жители Татарстана, России и всего мира поймут, насколько важны профессиональные навыки для будущего», – сказал спикер.Он уточнил, что чемпионат призван показать молодежи: освоение рабочих профессий – «правильный выбор для построения карьеры, который важен для экономики будущего».Хоуи отметил, что с 21 по 27 января в столице Татарстана пройдет Неделя подготовки к мировому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, в рамках которой будет организован целый ряд мероприятий.45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills состоится в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие 1,6 тыс. конкурсантов из более чем 60 стран мира, которые будут состязаться в 56 компетенциях.