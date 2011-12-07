Татарстан стал одним из регионов-лидеров по оснащению домов культуры в 2018 году

Татарстан стал одним из регионов-лидеров по оснащению домов культуры материально-технической базой в 2018 году. Об этом заявила замглавы Минкульта России Ольга Ярилова на селекторном совещании с субъектами РФ по реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины», сообщает пресс-служба ведомства.Задачи по оснащению домов культуры выполнили 54 субъекта РФ, а лидерами наряду с Татарстаном стали Воронежская, Саратовская, Кемеровская области и Республика Мордовия.«В 2018 году эти регионы первыми справились с задачей по оснащению материально-технической базой домов культуры: своевременно провели все конкурсные процедуры, приняли все решения, довели денежные средства до своих муниципалитетов, оснастили дома культуры, провели открытие учреждений», — отметила Ярилова.Дома культуры продолжат оснащать в рамках нацпроекта «Культура», а ведомство будет и дальше контролировать освоение субъектами выделенных средств. По словам замминистра, важно, чтобы открытие обновленных домов культуры и библиотек не затягивалось до конца года.Регионы будут ежеквартально направлять отчеты о реализации задач в рамках национального проекта «Культура».