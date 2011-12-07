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В 2019 году в Казани в первый класс пойдут около 19 тысяч детей

С 1 февраля в столице Татарстан начнется первый этап приема заявлений на зачисление детей в первый класс. Он предназначается для дошколят, проживающих на закрепленной к школе территории, и продлится до конца июня.
С 1 июля стартует второй этап приема заявлений, для детей, которые не относятся к учебному заведению территориально. Он продлится до 5 сентября. В новом учебном году 2019-2020 в Казани ожидается около 19 тысяч первоклассников, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
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