В 2019 году в Казани в первый класс пойдут около 19 тысяч детей

С 1 июля стартует второй этап приема заявлений, для детей, которые не относятся к учебному заведению территориально. Он продлится до 5 сентября. В новом учебном году 2019-2020 в Казани ожидается около 19 тысяч первоклассников, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.