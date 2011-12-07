Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татьянин день некоторых казанских студентов двоечников помилуют и не исключат из вуза

В Татьянин день некоторых казанских студентов двоечников помилуют и не исключат из вуза
25 января студенты Казани будут отмечать завершение сессии, День российского студенчества и Татьянин день народными гуляниями с блинами и чаем. В КФУ всех студенток с именем Татьяна пригласят на встречу к ректору. В КХТИ устроят обрубание «хвостов», которые остались после сессии. На катке в парке «черное озеро» соберутся студенты КАИ для массового катания на коньках.В Академии социального образования помилуют двух студентов, которым грозило отчисление. В ТИСБИ 25 января пройдет традиционный день самоуправления, который завершится сожжением чучела сессии. В этот же день состоится награждение победителей премии «Студент года», сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
КВ
Лента новостей