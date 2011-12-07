Во вторник можно будет бесплатно посетить музеи Казанского Кремля

Во вторник, 22 января, вход в музеи Казанского Кремля будет бесплатным, сообщает пресс-служба Музея-заповедника. Акция приурочена к 25-летнему юбилею музейного комплекса. Перед посетителями откроют двери Музей естественной истории Татарстана, Музей истории государственности Татарстана, Музей исламской культуры и Музей истории Благовещенского собора, Центр «Эрмитаж-Казань» и Выставочный зал «Манеж». Гостей ждут тематические экскурсии и праздничный концерт молодежного оркестра. Расписание мероприятий можно посмотреть здесь.