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Во вторник можно будет бесплатно посетить музеи Казанского Кремля

В этот день Музей-заповедник отпразднует свое 25-летие.
Во вторник, 22 января, вход в музеи Казанского Кремля будет бесплатным, сообщает пресс-служба Музея-заповедника. Акция приурочена к 25-летнему юбилею музейного комплекса. Перед посетителями откроют двери Музей естественной истории Татарстана, Музей истории государственности Татарстана, Музей исламской культуры и Музей истории Благовещенского собора, Центр «Эрмитаж-Казань» и Выставочный зал «Манеж». Гостей ждут тематические экскурсии и праздничный концерт молодежного оркестра. Расписание мероприятий можно посмотреть здесь.
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