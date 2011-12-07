Жители столицы Татарстана чаще всего жалуются в «Народный контроль» на благоустройство дворов

В 2018 году в систему «Народный контроль» от казанцев поступило 28 тысяч жалоб. 41% обращений посвящены качеству благоустройства территорий и 23% ремонту дорог. Выросло на 1,4% количество жалоб на нарушения в наружной рекламе и напротив, на 2,8% уменьшились обращения, критикующие организацию дорожного движения, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.