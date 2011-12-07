Минниханов наградил спортсменов и руководство «КАМАЗ-Мастера»

Президент РТ Рустам Минниханов наградил спортсменов и руководство команды «КАМАЗ-Мастер» госнаградами РТ и благодарностями президента РТ в честь победы на международном ралли-марафоне «Дакар-2020».

«Вы прославляете честь автомобильного спорта как Татарстана, так и России… Ваша победа — достойный подарок и вклад в празднование в этом году 100-летия ТАССР и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», сказал Минниханов.

Так, пилоту спортивного экипажа Андрею Каргинову и штурману спортивного экипажа Андрею Мокееву был вручен орден «Дуслык». Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и директор НП «КАМАХ-Автоспорт», а также руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин получили медали «100 лет образования ТАССР».

Кроме того, в ходе церемонии были вручены следующие награды: почетное звание «Заслуженный работник транспорта РТ», медаль РТ «За доблестный труд», почетное звание «Заслуженный машиностроитель РТ» и благодарность Президента РТ.

Напомним, в январе 2021 года в Саудовской Аравии завершился ралли-марафон. Команда «КАМАЗ-Мастер» заняла первое место в классе грузовиков. Лучшим стал экипаж Андрея Каргинова, второе место — у экипажа Антона Шибалова.