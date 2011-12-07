Рустам Минниханов: Строительному комплексу республики в этом году предстоит нести самую большую нагрузку

Строительная отрасль Республики Татарстан является одной из важнейших в структуре экономики республики и составляет 8% от валового объема продукции, произведенной в Татарстане. В мае–июне 2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса работа строительного комплекса заметно снизила темпы, однако объем выполненных работ в целом тем не менее удалось сохранить на уровне 2019 года. А в 2021 году перед строителями республики стоят большие задачи и планы, которые им предстоит выполнить.

Такую оценку и задачу стройкомплексу Татарстана дал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. В коллегии приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, директор ГК — Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. Работа коллегии состоялась в ДК им. Саид-Галиева.

Глава республики отметил, что в 2020 году в республике построено и отремонтировано 3 816 объектов, в их числе — такие важные социальные объекты, как школы, детские сады, сельские клубы, спорткомплексы, объекты здравоохранения и культурного наследия. Благодаря строителям в Татарстане успешно реализуется проект «Спорт — норма жизни»: построено 204 спорткомлекса, 19 из них — крупные. Это позволяет создавать для татарстанцев достойные условия для занятий физкультурой и спортом. В республике введено в строй в минувшем году 2 млн 680 тыс. кв. метров жилья, ежегодно по тысяче многоквартирных домов обновляются благодаря программе капремонта.