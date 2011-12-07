Самой востребованной профессией в Татарстане стали каменщики

Минстрой Татарстана обратился в Минстрой России и в Главное управление по миграции МВД России с просьбой ввести упрощенный порядок привлечения трудовых ресурсов. А уже переобучение граждан строительным специальностям, в том числе и специальности каменщика, готов взять на себя Татарстан.

Об этом вынужденном обращении в федеральные ведомства органы заявил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, выступая с отчетным докладом на итоговой коллегии Минстроя РТ.

Глава ведомства указал и на второй путь решения кадрового голода в строительной сфере республике. Он напомнил, что ежегодно в республике выпускается порядка 4 тысяч студентов высших и средне специальных учебных заведений.

— Наша задача — создавать для них такие условия, чтобы они приходили на предприятия отрасли, строительные площадки и работали по специальности сразу после получения диплома. Положительным примером работы в этом направлении является строительная фирма «Ак Таш», где за 10 лет практику прошли порядка тысячи студентов Казанского строительного колледжа, — привел уже имеющийся опыт глава строительного ведомства.

В свою очередь, Президент Татарстана Рустам Минниханов, принимавший участие в работе совещания, посоветовал выпускникам школ обратить внимание на дефицитную профессию, ее острую необходимость и, возможно, выбор ее в качестве стабильного заработка и постоянной востребованности таких рабочих рук в сфере реального производства.