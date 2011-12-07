8 идей для игр с детьми

Без упоительной битвы снежками и лепки снеговика с носом-морковкой и зима не зима. Эти забавы не знают возрастных ограничений и остаются любимыми занятиями детворы в снежное время года. Но вот незадача: для таких игр нужно ждать оттепели, чтобы снег был липким. А чем же заняться в оставшиеся зимние деньки? Помимо традиционных санок-ледянок, катания на коньках и лыжных прогулок можно придумать массу увлекательных игр для малышей! «КВ» подготовили подборку оригинальных идей, которые не дадут заскучать на прогулке. А так как настоящая весна, как правило, не успевает за календарной, есть еще минимум месяц, чтобы опробовать их все!«След в след»Игра похожа на обычные догонялки, но с дополнительным правилом: догонять противника можно только по оставленным им следам на свежем снегу. Игра усложняется разницей в длине шагов у ребенка и взрослого независимо от того, кто кого догоняет. В любом случае так становится только веселее.«Хрустальный шар»Дети обожают мыльные пузыри! Зимой это развлечение становится просто волшебным. На холоде надутый пузырь замерзает, на нем образуются кристаллики льда. В сильный же мороз пузыри могут замерзать полностью и разбиваться при ударе об землю. «Добавь красок»На дворе белым-бело, белым снегом замело… И сугробы, как чистые холсты, так и манят юных художников! На снегу можно не только чертить варежкой каракули, но и рисовать настоящие многоцветные картины. Главное, использовать для этого пищевые красители, которые не будут загрязнять окружающую среду.«Зимняя песочница»Для этой затеи пригодятся убранные до лета формы для песка или любые ненужные пластиковые контейнеры, а также вырезанные из пластиковых бутылок стаканчики. Из снега получаются отличные куличики любой формы! Разнообразить игру можно с помощью сюрприза внутри. Для этого в куличик спрячьте пластмассовую игрушку. И вот уже можно устроить соревнование для малышей - кто быстрее найдет куличик с начинкой.«Замороженный сюрприз»Еще с помощью форм для песка получаются стильные и, что немаловажно, экологичные украшения на уличную елку. Для этого внутрь нужно поместить еловые веточки, ягоды рябины, вложить веревочную петельку, залить водой и оставить на морозе. На следующее утро замерзшая поделка превратится в отличное уличное украшение. Несмотря на то что даже китайский Новый год уже позади, повесить такой «хрустальный» шарик на живую елку во дворе всегда очень приятно. «Кладоискатели»Игра требует предварительной подготовки: нужно заранее спрятать под снегом «сокровище», которое будет искать ребенок. Кладом может стать небольшая игрушка или шоколадка, главное - завернуть ее в непромокаемый пакет. Для поисков выдается нарисованная карта, делаются подсказки в формате «горячо-холодно» или указания, сколько шагов и в какую сторону нужно пройти.«Снежный дом»Немного терпения - и во дворе можно построить почти настоящее эскимосское жилище. Для этого понадобятся снежные или ледяные блоки, которые аккуратно ставят друг на друга. Такие «кирпичики» удобно формировать в обычной коробке из-под сока. Конечно, это работа не на один день, но результат стоит того. Времени потребуется гораздо меньше, если строить домик для игрушечного медведя или куклы.«Тяни-толкай»А для этой игры понадобятся санки. Двое участников садятся на них спинами друг к другу. Задача: доехать до финиша как можно быстрее. Скоординировать движения оказывается не так-то просто, есть вероятность, что оба участника по привычке станут ехать вперед. Участвовать в таком заезде могут несколько команд.